İhtiyaç sahipleri unutulmuyor - Son Dakika

İhtiyaç sahipleri unutulmuyor

07.05.2021 13:15
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk andan itibaren vatandaşın yanında oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk andan itibaren vatandaşın yanında oldu. Başkan Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda tüm ilçelerde gıda bankalarından yararlanan vatandaşlara aylık temel ihtiyaçları ile birlikte Ramazan erzak kolileri, Sosyal Hizmetler ve Zabıta Daire Başkanlıkları işbirliğiyle evlerine götürülerek, teslim edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkan Cengiz Ergün'ün öncülüğünde il genelinde gıda bankalarını hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda bankasından aylık olarak yararlanılan gıda yardımlarını, Çölyak hastaları erzak paketlerini ve Ramazan gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Korona virüs salgınının ülkemizi etkisi altına almasıyla birlikte her alanda vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak ve sağlıklarını korumak adına 17 ilçede Fen İşleri, Ulaşım, Zabıta ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları aracılığıyla aylık temel ihtiyaçlarını adreslerine teslim etti.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Çalışma hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle sosyal hareketliliği azaltmak adına bir takım tedbirler uygulanmakta. Bu sürecin ilk anından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında yer aldık. Bu bağlamda gıda bankalarımızdan yararlanan tüm vatandaşlarımızın aylık temel ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de yoksulun yanında muhtacın hizmetindeyiz. Bu vesileyle hemşehrilerimize tedbirleri hatırlatıyor, inşallah bir an önce bu salgından kurtulmayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

İhtiyaç sahipleri unutulmuyor
İhtiyaç sahipleri unutulmuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahipleri unutulmuyor - Son Dakika


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