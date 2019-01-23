İhtiyaç Sahiplerine 2018'de 3 Milyon 900 Bin Lira Yardım Yapıldı

Erdek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2018 yılında ayni-nakdi olmak üzere toplam 3 milyon 900 bin 522 lira 52 kuruş yardım yapıldığı açıklandı.

Erdek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2018 yılında ayni-nakdi olmak üzere toplam 3 milyon 900 bin 522 lira 52 kuruş yardım yapıldığı açıklandı.



Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kaymakam Çalık, vakfın öz kaynakları ve merkezi olarak 2018 yılında ayni-nakdi yardım olmak üzere 3 milyon 900 bin 522 liralık yardım yaptıklarını, SYDV olarak 2019 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik ayni ve nakdi yardımlara devam edeceklerini söyledi.



Kaymakam Çalık, vakfın 2018 yılına ait faaliyet raporunu şöyle özetledi. Kaymakam Çalık yapılan yardım kalemlerini tek tek açıkladığı raporunda Erdek ilçesinde yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ulaşıldığını ve 2018 yılında toplam 3 milyon 900 bin 522 lira yardım yapıldığını açıkladı. Kaymakam Çalık 2019 yılında da yardımların süreceğini açıkladı. - BALIKESİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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