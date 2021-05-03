İhtiyaç sahiplerine 500 adet gıda kolisi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir fabrika tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan 500 gıda kolisi belediyeye teslim edildi.

Gıda kolilerinin fabrikanın Mali ve İdari İşler Müdürü Rasim Tekin tarafından teslim edildiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bugün verdikleri Ramazan kolileri ile Osmaneli'nde ihtiyaç sahiplerine destek oldular, fabrikamızın yöneticilerine ve ortaklarına çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin, Allah kazasız belasız üretimlerini ve ilçemize katkılarını sürdürmelerini nasip etsin. Şirketin ve Holding'in aramızdan ayrılmış ortaklarına, yöneticilerine, çalışanlarına Allah rahmet eylesin. Allah yardımlarını kabul etsin" dedi.

"Bugüne kadar bin gıda kolisi dağıttık"

Başkan Şahin, belediye olarak korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Yardımlaşma, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu dönemi de hep birlikte geçeceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak fabrikalarımızın destekleri ile bin adet gıda paketini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Osmaneli halkının her daim yanındayız. Tekrar belediyemiz kanalı ile desteklerimizi esirgemeyen tüm şirketlerimize, esnafımıza, halkımıza teşekkür ediyor. Allah razı olsun, Allah bol kazançlar versin diye dua ediyoruz" dedi. - BİLECİK