İhtiyaç sahiplerine bayramlık kıyafet yardımı
43 dakika önce
Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye bayramlık yardımında bulunuldu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye bayramlık yardımında bulunuldu.
HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı
, AA muhabirine, Suriye
'nin Afrin
bölgesinde ve Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde bulunan toplam 5 bin Suriyeli ile Türk ailelere bayramlık kıyafetlerin bulunduğu paketlerin dağıtıldığını söyledi.
Yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Vardı, "HAYAD olarak Kurban Bayramı
'nın yaklaşmasıyla birlikte Suriye içerisinde ve Kırıkhan ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk vatandaşlarına bayramlık kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Kırıkhan'da bulunan 3 yetimhanede 300 yetim çocuk ve ailelerine kıyafetlerini teslim ettik. Bayramın tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Vardı, dernek olarak yardım faaliyetlerini her zaman sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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