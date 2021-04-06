İhtiyaç sahiplerine bereket kart - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerine bereket kart

06.04.2021 10:41
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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün bütçesi ile Ramazan ayına özel tasarlanan 'Bereket kart' projesini tanıttı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün bütçesi ile Ramazan ayına özel tasarlanan 'Bereket kart' projesini tanıttı. Başkan Işık, içerisinde 200 TL kredi bulunan kartlar ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidereceklerini, hem de esnafa destek olacaklarını belirtti.

Başkan Işık, "Yaklaşan Ramazan ayının tüm insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Bizim kültürümüzde Ramazan, paylaşmaktır, birlikte olmaktır, kaynaşmaktır, berekettir. İçinde bulunduğumuz virüs salgını süreci nedeniyle, ramazan etkinliklerini eskiden olduğu gibi kutlama imkanımız kalmadı. Geçen yıl iftarlar yerine, yardıma muhtaç ailelerimize gıda kolisi desteğini verdik. Bu yıl da içinde bulunduğumuz kritik ortam nedeniyle, en az salgın tehlikesiyle vatandaşlarımızla birlikte olmak adına projemizi biraz değiştirdik. Buradan yola çıkarak bu yıl, Ramazan ayı içerisinde ve ihtiyaç olduğunda devamında kullanılmak üzere Kütahya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesinden 'Bereket Kart' ismi ile alışveriş kartı düzenledik. Yine eskiden olduğu gibi, belediyemize gelen vatandaşlarımızın, yardım taleplerini içerisinde 200 TL'lik nakit kredi yüklenmiş kartlarımızı vererek, bulundukları mahalledeki bakkaldan ya da istedikleri marketten alışveriş yapabilecekleri bir imkana kavuşturmak istedik. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı kutluyor, kartımız hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bereket Kart ile esnaflarında destekleneceğini ifade eden Başkan Işık, "Özellikle mahalle esnaflarımızdan yapacakları alışverişle, bir taraftan da mahalle esnafımızı desteklemiş olacağız. Hilal Kart uygulamamızda olduğu gibi, mahallemizdeki esnaflarımız, Esnaf Odamızın da desteği ile yüzde 5 oranında destek verecektir. İhtiyacı olan hemşerilerimiz, özellikle kadınlarımız başta olmak üzere, belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde bu karttan yararlanabileceklerdir. Söz konusu projemizin hayırlara vesile olması temennisiyle tüm insanlık aleminin sağlıkla, huzurla aileleri ile birlikte güzel günler geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhtiyaç sahiplerine bereket kart

Türk Lirası, Alim Işık, Kütahya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahiplerine bereket kart - Son Dakika


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