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İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiası

30 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK) ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK) ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Orhan K, Nizametten Y, Nejdet A. ile Tamer E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Emniyetteki ifadesinin ardından Nejdet A. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından Nizamettin Y. de serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Orhan K. tutuklandı, Tamer E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin değiştirildiği ihbarı üzerine dün çalışma başlatmış, 4 şüphelinin, Zonguldak'ın Merkez, Alaplı, Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinin yanı sıra Düzce Merkez, Yığılca, Akçakoca, Gölkaya, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde muhtelif tarihlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürü değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirlemişti.


Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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