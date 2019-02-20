İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Kömürler Çorum'dan

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) her yıl ihtiyaç sahiplerine dağıttığı kömürün önemli bölümü, Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağından çıkarılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) her yıl ihtiyaç sahiplerine dağıttığı kömürün önemli bölümü, Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağından çıkarılıyor.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alpagut-Dodurga Maden Ocağı'nı ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Kontrol Müdürü Oğuz Semiz ile görüşen Çiftçi, açık ve kapalı ocaklarda incelemelerde bulundu.



Semiz, 106 hektarlık ruhsat alanına sahip madenin 14 milyon ton kömür rezervine sahip olduğunu söyledi.



İki ayrı özel şirket tarafından işletilen madenden çıkartılan kömürün Orta ve Doğu Karadeniz illerinin tamamının yanı sıra Çankırı, Kırşehir, Erzurum, Malatya ve Adıyaman'a sevk edildiğini dile getiren Semiz, "Alpagut-Dodurga Maden Ocağı'nda 14 milyon ton kömür rezervi kaldı. Yılda 300 bin ton çıkartarak 50 yıl yetecek kömürümüz var." dedi.



Semiz, 2002 yılında özelleştirilen ocağın 2005'ten bu yana SYDV'ye kömür tedarik ettiğini dile getirerek, "Bu ocaktan çıkan kömürün yüzde 90'ı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapsamında değerlendiriliyor. Yıkanmış olarak verdiğimiz kömür 4 bin 200 ile 4 bin 800 arası kalori değerine sahip. Türkiye'nin linyit kömürü standardına göre çok kaliteli kömür çıkartılıyor. Soma ile Dodurga'daki kömür ocağımızdan oldukça kaliteli kömür çıkmaktadır." bilgisini aktardı.



Semiz, 500'ün üzerinde işçi çalışan Alpagut-Dodurga Maden Ocağı'nın TKİ'nin bu bölgedeki tek ocağı olduğunu kaydetti.

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