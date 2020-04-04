Son Dakika › Güncel › İhtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi - Son Dakika
İhtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi
6 saat önce
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000'er liralık yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu bankaları, ATM'ler, PTT Şubesi önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 bin 631 aileye ödemeleri evlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:38 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı