İhtiyaç sahiplerine her yıl 1.5 milyon TL'lik gıda desteği sağlayacak merkez açıldı

Her yıl yaklaşık 1.5 milyon TL'lik tüketilebilir gıdaları kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Sosyal Etki Merkezi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Gıda Kurtarma Derneği ve Gebze Ticaret Odası'nın iş birliği ile oluşturulan, Türkiye'de gıda israfına dikkat çekmek ve tüketilebilir gıdaları kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Sosyal Etki Merkezi Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, Kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Gıda Kurtarma Derneği Başkanı Berat İnci, "Sosyal Etki Merkezi ile ülkemizdeki diğer gıda bankalarına iyi örnek oluşturarak ülkemiz gıda bankacılığı sistemini dünya standartlarına taşımak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirken sadece gıda bağışını değil gıda israfını da önlemeye katkı sağlayacak atık yönetimi, gıda güvenliği ve daha pek çok alanda yürüteceğimiz farkındalık çalışmaları, eğitimler ve gelir modelleriyle ile toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlayacağız" dedi.



"İhtiyaç sahiplerine her yıl 1.5 milyon destek sağlanacak"



Merkezin oluşturulma fikrini başından beri kucakladıklarını belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise, "Bu projeyle ihtiyaç sahibi 500 aileye, piyasa değeri ortalama 250 TL olan gıda desteği ile aylık 125 bin TL değerinde gıdanın düzenli bir biçimde ulaştırılmasını sağlayacağız. 1 milyon 500 bin TL değerinde yıllık toplumsal sosyal desteğin sağlanması mümkün olacak. Aynı zamanda bu değerde tüketilebilir gıda ürününün döngüsel ekonomiye ve çevresel döngüye dahil edilmesi yoluyla toplumsal kalkınma ve küresel iklim değişiminin önemli nedenlerinden olan gıda atığının ve israfının önlenmesine katkı oluşacak" diye konuştu.



"Türkiye'ye örnek olacak bir proje"



Projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, "İsrafın oluşmaması ve israf olacak ürünlerin ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıracak çok önemli bir merkez bugün Dilovası'nda hayata geçiyor. Bu merkeze destek veren kurumlara çok teşekkür ediyorum. Burada sağlanacak başarıyla bu çalışmanın Türkiye'ye taşınacak olması bizler için büyük değer taşıyor. Valilik olarak bizlerin de en çok önem verdiğimiz konuların arasında eğitim geliyor. Kocaeli'nin eğitim verilerine baktığımızda her yıl bir önceki seneye göre daha iyi durumda oluyoruz. Eğitimdeki en küçük ihmalimiz yarın çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni bütün kurumlarımızla destekliyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek merkezde incelemelerde bulundu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

