İhtiyaç sahiplerine "imece" usulüyle yardım edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtiyaç sahiplerine 'imece' usulüyle yardım edilecek - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerine "imece" usulüyle yardım edilecek

7 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğinde bulunmak amacıyla "Edirne İmece" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

İhtiyaç sahiplerine

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğinde bulunmak amacıyla "Edirne İmece" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Edirne Belediye Meclisi, Gürkan yönetiminde olağanüstü toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili konuları görüşüp gündemdeki 3 maddeyi karara bağladı.

Tedbirler kapsamında basına ve vatandaşların katılımına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gürkan, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının düzenli yapıldığını, vatandaşlara ücretsiz maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtıldığını dile getirdi.

Tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Gürkan, yaşanan kriz döneminde vatandaşlara destek olmak amacıyla iki ay boyunca iş yeri ve konutların su faturalarında yüzde 50 indirime gidildiğini söyledi.

Gürkan, salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntıları en aza indirmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Türk milletinin genlerinde olan imece yardımlaşmasını Edirne Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bir aplikasyon çalışmamız var. 'Edirne İmece' adıyla, verenin alanı görmediği ve tanımadığı bir dayanışma platformu kurduk. Belediye Kanunu'nun bize verdiği yetkiyle vatandaşlarımıza sadece gıda desteği yapıyoruz, çok sınırlı bir şekilde maddi desteklerimiz de var. Gıda desteğini de belediye imkanlarıyla temin ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız da destek oluyor. Bunu daha sistemli hale getirip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu yardımları ulaştıracağız.

İlk etapta bir ay içinde bin kadar aileye gıda ulaştırdık. 10 bin paketlik bir gıda desteği daha yapacağız. Önemli olan halkımızın sağlığı, halkımızın sağlığının önünde hiçbir şey yok. Tüm dünya zor günlerden geçiyor. Edirne Belediyesi olarak daha sonrasını düşünmeden bugün, acil ihtiyaçlar dışındaki her şeyi durdurduk ve halkımızın yanında olmuyoruz. Onların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Gürkan, vatandaşların taze sebze ve meyveye ulaşmalarında kolaylık sağlamak amacıyla Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda pazar kurulacağını sözlerine ekledi.

Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:34 Kaynak: AA

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