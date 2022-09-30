Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde "Kızılay Butik" açıldı - Son Dakika
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Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde "Kızılay Butik" açıldı

30.09.2022 09:38
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde "Kızılay Butik" açıldı

İhtiyaç sahiplerine istediği giyim malzemesini alma fırsatı sunan "Kızılay Butik" mağazalarının bir yenisi Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde açıldı.

İhtiyaç sahiplerine istediği giyim malzemesini alma fırsatı sunan "Kızılay Butik" mağazalarının bir yenisi Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde açıldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Sincan Şubesi ile Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni bir "Kızılay Butik" hizmete girdi.

Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için açtıkları Kızılay Butiklerin, şehir merkezlerinde, öğrenciler için üniversitelerde, hastalar ile refakatçileri için hastanelerde bulunduğunu bildirdi.

Butiklerin sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Alataş, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızın verdiği katkılarla Kızılay Butik mağazalarımızı giyim ve hijyen gibi malzemelerle donatıyoruz. Cezaevlerimizden de ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklular için giyim malzemesi ihtiyacı konusunda gelen talepleri kolaylaştırmak adına Kızılay Butiklerimizi iş birliği yaparak buralarda konumlandırmaya başladık."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise hükümlü ve tutuklular için birçok faaliyet yürütürken farklı ihtiyaçlarını da gözetmek durumunda olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Düşkün durumda olana yardım etme, onları destekleme kültürümüzün bir gereği olarak hükümlü ve tutuklularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama adına gayretler gösteriyoruz. Bu gayretin bir sonucu olarak da Türk Kızılay ile ortaya koyduğumuz bir emeğin, bir mağazanın açılışını yapıyoruz. Kızılay ile ortak olarak yürütülen çalışmalarda 11 bin 326 tutukluya yaklaşık 75 bin parça kıyafet yardımı, 138'ine 37 bin liralık yol yardımı, 270'ine 2 bin civarında kitap ve kırtasiye, 4 bin 326'sına 14 bin 600 parça hijyen malzemesi ve annesinin yanında kalan 449 çocuğa da 4 bin 481 parça oyuncak yardımı yapıldı."

Kızılayın, 51'i şehir merkezinde, 45'i üniversitelerde, 7'si hastanelerde ve 3'ü de denetimli serbestlik/ceza ve tevkifevlerinde bulunan 106 butik mağazasıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ücretsiz hizmet verdiği, bağışçıların katkılarıyla aylık ortalama 26 bin kişinin bu mağazalardan yararlandığı belirtildi.

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Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 'Kızılay Butik' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde "Kızılay Butik" açıldı - Son Dakika
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