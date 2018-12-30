Son Dakika Haberleri: İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Resmi Gazete'de

İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Resmi Gazete'de

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Resmi Gazete'de, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 2019 yılında her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarınca 'muhtaçlık' kriterlerine uygun aileler belirlenecek. Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, aile sayısı, iklim koşulları, kömürün ısıl değeri gibi unsurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Vakıflar tarafından ise kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtımı yapılan kömürler satılamayacak. Dağıtım yapan vakıflar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca denetlenecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:41 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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