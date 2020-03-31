Son Dakika › Güncel › İhtiyaç sahiplerine nakdi destekler PTT aracılığıyla ödenecek - Son Dakika
İhtiyaç sahiplerine nakdi destekler PTT aracılığıyla ödenecek
30 dakika önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000'er liralık ödemenin yarından itibaren Diyarbakır'da da PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden...
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000'er liralık ödemenin yarından itibaren Diyarbakır'da da PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Vali Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandığını belirterek, "Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ödemelerini alacak." ifadelerine yer verdi.
Sosyal mesafe uyarısında da bulunan Güzeloğlu, belirtilen günler dışında PTT Bank ve kamu bankalarına müracaatların yapılmamasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:24 Kaynak: AA
Son Dakika Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi