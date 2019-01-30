İhtiyaç Sahiplerine Şefkat Eli!

Yıldırım Belediyesi tarafından 'Yıldırım'da Hayat Paylaşımla Güzel' sloganıyla hayata geçirilen Yıldırım Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında 2018'in başından bu yana 189 ev eşyası, 2 bin 108 adet giysi vatandaşlara ulaştırıldı. Aynı süre içerisinde 32 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımı sağlanırken, soğuk kış günlerini dayanışma duygularıyla ısıtmak için 174 adet soba dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan 'Yıldırım Sosyal Kart' projesi ile 9 bin 268 kişiye kart teslim edildi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışverişte dilediği gıda ürününü alabiliyor.

'KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ'

Yıldırımın bir dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'da insanlar arasındaki komşuluk başta olmak üzere samimi ilişkilerin gözetildiği bir toplum yapısına sahibiz. Bizler de Yıldırım'da sosyal belediyecilik hizmetlerimizi, insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı amaçladığımız bir çalışma alanı olarak görüyoruz. İhtiyaç sahiplerini beklemeden Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla kendilerine ulaşıyoruz. Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını giderme hususunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Ayrıca adaletli olma ve ihtiyacı olanların hakkını savunma hususunda tespit edilen ya da başvuru yapan hemşehrilerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı hakkında tahkikat gerçekleştiriyoruz. İnançlarımız ve değerlerimizden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın duygularını zedelemeden yardımlaşma yapılmasını öğrendik. Veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.