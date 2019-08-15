Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market'ten kurban eti dağıtımı
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İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market'ten kurban eti dağıtımı

1 saat önce

Hayırseverlerce bağışlanan kurban etleri Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Yardım Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market'ten kurban eti dağıtımı, System.String[]
Hayırseverlerce bağışlanan kurban etleri Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Yardım Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Sosyal Market Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen ve her ay puan yüklenen 'Hilal Kart' sayesinde marketten dilediğini alabiliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri de Sosyal Market'te vatandaşlara dağıtılacak.
Vakfın mütevelli heyetinde bulunan Nurten Ciğerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın başkanının Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu olduğunu söyledi.
Vakıf kapsamındaki sosyal marketin 197 kişiye hizmet verdiğini anlatan Ciğerci, bu yıl ilk kez vekaletle kurban bağışı alındığını ifade etti. Ciğerci, "Bütün etler toplandıktan sonra marketimizde değerlendirildi. Bu yıl bin 500 kilogram civarında kıyma ve kemikli et bağışı oldu." dedi.
Sosyal marketten gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağını belirten Ciğerci şunları söyledi:
"Marketimizde 120 çeşit ürün bulunmaktadır. İsteyenler Hilal Kartlarındaki puan karşılığında istediği ürünü alabilmekteler. Bizler makbuz karşılığında ayni bağış, giyim bağışı da kabul etmekteyiz. Bunlar gerçek ihtiyaç sahiplerine kendi elimizle ulaştırılmaktadır. Bu yıl kurban bağışıyla ilgili çok güzel bir teveccühle karşılaştık. Belediyemize, marketimize güvenen hayırseverlerimiz bizi çok memnun ettiler."
Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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