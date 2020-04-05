İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek - Son Dakika

İZMİR'de, market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan 'biz birlikte güzeliz' notuyla duyuru yapıp, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vermeye başladı.

Torbalı ilçesi Metropolis Bulvarı 5120 Sokak üzerindeki market işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası Arif Durhan, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyuran Durhan, bu çalışmayı da sosyal medyadan 'Biz birlikte güzeliz. Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 30 gün boyunca ekmek ücretsiz verilecektir' notuyla bildirdi.

Hayata geçirdiği uygulamanın takdir gördüğünü belirten Arif Durhan, "Sosyal medyayı kontrol ediyordum. Halkımızın neler yaptığına bakarken, bizden daha küçük çapta bir marketin bu kampanyayı yaptığını gördüm. 'Biz de yapabiliriz' dedim. Bunun üzerine başladık. 1 ay boyunca sürecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelere günde 4 ekmek vereceğiz. Kampanyamızın ileriki zamanlarda sürdürülebilir olması için tedarikçi firmaların da desteklerini bekliyoruz. Eğer destek gelirse, temel ihtiyaç malzemeleri olan bakliyat, makarna ve süt gibi ürünleri de ilave edebiliriz" dedi. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Arif Durhan, meslektaşlarını da kampanyanın benzerini yapmaya çağırdı.

50 yaşındaki Fatma Şirin, "Çok güzel bir destek. Beğendim bu kampanyayı. Ben de gelip aldım ekmeğimi. İhtiyacı olanlar gelip buradan ekmeğini alabilir" dedi.