İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı - Son Dakika

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İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.
Ödenekten yararlanmak isteyen Edirneliler Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğüne geldi.
Güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı.
Sıranın artması da düşünülerek polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu.
Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:35 Kaynak: AA
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