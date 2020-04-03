İhtiyaç sahiplerine yardımlar evlerinde yapılacak - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibine yapılan 1000 lira yardım evlerinde ulaştırılacak.

Araban'da belirli şartları karşılayan 3 bin 571 ihtiyaç sahibi, 1 Nisan 2020 tarihinde ödemelerine başlanan yardımları Araban PTT Şubesinde almaya başlamıştı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılacak 1000 lira ödemelerin, bugün saat 10.00'dan itibaren hak sahiplerinin ikametlerinde yapılacağını belirtti.

Vatandaşların PTT'ye gitmemesi gerektiğini kaydeden Mutlu, "Sağlığınız için lütfen evlerinizde kalın." ifadesini kullandı.