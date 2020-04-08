İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapattı - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapattı

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan ve adı açıklanmayan bir işadamı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı.

İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapattı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan ve adı açıklanmayan bir işadamı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı. Bağışta bulunan hayırseverin kimliği mahalle sakinlerince merak konusu oldu.

Milas'ta yaşayan bir hayırsever, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette bulunan veresiye defterindeki 7 vatandaşın borcunu kapattı. Salı günü sabah saatlerinde kent merkezindeki Ekrem Güçlü'nün işletmecisi olduğu markete gelen hayırsever, mahallede işsiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin isimlerini sordu. Güçlü ise, işsiz olduğu için veresiye defterini ödeyemeyen 7 kişinin ismini verdi. Hayırsever vatandaş, 7 ailenin borcu karşılığında yaklaşık 3 bin liralık ödeme yaptı. Hayırsever kişi ayrıca, evinden çıkamayan ve dar gelirli olan yaşlılara da erzak yardımında bulundu.

Mahallede uzun yıllardır market işleten Ekrem Güçlü, "Mahallemizde zor günler yaşayan arkadaşlarımız oldu, borcunu ödeyemeyenler oldu. Biz de onları idare ettik. Dün, bir arkadaşımız geldi. Borcu olup da ödeyemeyen arkadaşlara yardımcı olmak istedi. Gerçekten zor durumda olup, ihtiyaç sahibi olan muhtaç ailelerin borcunu ödedi.  O kişilere biz bildirdik, onlar da memnun kaldılar. Dua ettiler, teşekkür ettiler. Biz de bunları bir başlangıç olarak, yerel esnafın korunması ve birçok şeye örnek olması amaçlı görüyoruz. İnşallah, hayırlara vesile olur" dedi.

Mahalle sakinlerinden Önder Mil ise, "Mahallede borcunu ödeyemeyen vatandaşa yapılan bu yardımı takdir edilecek bir davranış olarak görüyorum. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönemde, sıkıntılı zamanda yapılan hareket bence maddi durumu iyi olan her vatandaşın yapması gereken hareket. Böyle bir zincir başlamalı. Bence bu başlangıç olmalı. Zor durumda olan, sıkıntılı olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşlara böyle yardımlar yapılmalı" diye konuştu.


Cumhuriyet Mahallesi, Sabah, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:20 Kaynak: DHA

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