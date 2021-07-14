İhtiyaç sahiplerinin borçlarının yazıldığı defter yaprakları fırında yandı - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerinin borçlarının yazıldığı defter yaprakları fırında yandı

Başkan Yıldırım bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Fırınlara borcunu ödeyemeyen vatandaşların borcu sıfırlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fırınlara ekmek borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını Belediye Başkanı İskender Yıldırım sıfırladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, örnek bir davranış sergiledi. Kurban Bayramı öncesinde aylardır hatta yıllardır borcunu ödeyemeyen vatandaşların ekmek borcunu kapattı. Gölbaşı ilçesindeki 26 fırına borcu olan 102 vatandaşın toplam 65 bin lira olan ekmek borcu sıfırlandı. Belediye ekipleri önceden fırınlarda yaptıkları araştırmalar ile borcunu ödeyemeyen kişileri tespit etti. Daha sonra fırına gelen ekipler, borçları ödeyip, defter yapraklarını yırttı ve fırına attı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşılılar Yardımlaşma Derneği'ne yapılan yardımlar ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek borçlarının kapatıldığını belirtti. Yıldırım, "Yaptığınız yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin fırınlara olan ekmek borçlarını kapattık. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Bu tür yardımlar ile daha çok kişiye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Fırıncı esnafı ise, borçları kapatılan vatandaşlara durumu bildirdiklerini ve onların Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkürlerini ilettiklerini dile getirdi.