İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı

12.04.2022 19:06

İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı Esenyurt'ta hazırlanan iftarlık yemekler ve yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından dev kazanlarda pişirilen iftarlık yemekler ile gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı

Esenyurt'ta hazırlanan iftarlık yemekler ve yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından dev kazanlarda pişirilen iftarlık yemekler ile gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca dev kazanlarda pişirilen sıcak yemek ve gıda kolisi desteği devam edecek.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında da yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ve gıda kolisi götürüyor. Belediye ekipleri, dev kazanlarda titizlikle pişirilen ve paketlenen çorba, sulu yemek, pilav ve içecekten oluşan iftar menüsünü, iftardan hemen önce vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

"Ramazan ayı boyunca devam edecek"

Her yıl Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek ve gıda kolisi götürdüklerini dile getiren Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Şefi Canan Düzcü, "65 yaş üstü engelli, kiracı, çok çocuklu ailelere sıcak yemek ve erzak kolisi dağıtımlarımız devam etmektedir. Yine aynı zamanda vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde iftara yetişemedikleri zamanlarda sıcak çorba dağıtımlarımız yapılmaktadır. Ramazan ayı boyunca devam edecek. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı
İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı
İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İhtiyaç sahiplerinin iftarlıkları dev kazanlarda böyle hazırlandı - Son Dakika


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