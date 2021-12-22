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İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor

22.12.2021 11:52

Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahiplerince hazırlanan sıcak yemekler, dezavantajlı ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahiplerince hazırlanan sıcak yemekler, dezavantajlı ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bir süre önce "Dezavantajlı Hanelere Yemek Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında istihdam edilen 8 ihtiyaç sahibinin Çok Programlı Anadolu Kız Meslek Lisesi yemekhanesinde hazırladığı 3 çeşit sıcak yemek, her gün sabah 09.00 ile 13.30 arasında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Projeyle hem bazı ihtiyaç sahiplerinin düzenli gelire ulaşması hem de yardıma muhtaç kişilere düzenli yemek imkanı sağlanıyor.

Kaymakam Ali Açıkgöz, zaman zaman yemek dağıtım ekibine eşlik ederek, vatandaşların sorunlarını dinliyor, onlara destek olmaya çalışıyor.

Açıkgöz, AA muhabirine, ilçede engelliler, muhtaçlar, yetimler ve hiç engeli olmasa da yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara yemek hizmeti vermek gayesiyle projeyi hazırladıklarını söyledi.

Yemeği hazırlayan ekibin de daha önce vakıftan destek alan ev hanımları ve ihtiyaç sahibi kişilerden oluştuğunu anlatan Açıkgöz, "Devletimiz çok güçlü, eğer ki bir kimse 'ben evimde yatağa aç giriyorum' diyorsa bunun sorumluluğu, mesuliyeti bize ait. Biz bu mesuliyetin bilincinde olduğumuz için her bir vatandaşımızın evinde gece yatağına tok yatmasını istiyoruz. İlçemizde hiçbir zaman hiç kimsenin rızık kaygısına düşmesini istemiyorum." dedi.

Açıkgöz, ilçe merkezinde ve köylerde 121 haneye yemek ulaştırdıklarını dile getirerek, "Yemeklerimiz gece 03.00'de hazırlanıyor ve sabah 09.00'da dağıtıma başlanıyor. Yemeklerimizi kız öğrenci yurdumuzun yemekhanesini kullandığımız için ayrı bir yemekhane oluşturmadık. Bu da bizim projemizin maliyetini azalttı." diye konuştu.

"Yemekleri ücret karşılığında her gün ben de yiyorum"

Proje kapsamında 2 öğün yemek verdiklerini ve ihtiyaç sahiplerinin "ben öğle veya akşam ne yiyeceğim" kaygısına düşmediğini dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Biz 121 hanemize yemek çıkartıyoruz ama bizden bugün 1000 vatandaşımız talepte bulunsun yine yemek çıkartabilecek güçteyiz, devletimiz güçlü. Ayrıca yurdumuzda 98 öğrencemiz yatılı kalıyor, onların yemekleri de burada hazırlanıyor. Yemeklerimiz çok kaliteli, projenin başından beri burada çıkan yemekleri ücret karşılığında her gün ben de yiyorum."

Proje kapsamında istihdam edilen Nurten Ozan da daha önce vakıftan yardım aldığını belirterek, "Proje başlatılınca ben de burada istihdam edildim. Bu sayede evime ekmek götürüyorum. Yemek yaptığımız yaşlıların, engellilerin duasını alıyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yemek yardımı alanlardan 84 yaşındaki Hatice Çiftçi, "3 çeşit yemeğim geliyor, ben de onlara dua ediyorum." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor
İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor
İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor
İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor
İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor

Yemek Tarifi, Saraykent, Hisarcık, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhtiyaç sahiplerinin istihdam edildiği projeyle dezavantajlı ailelere yemek dağıtılıyor - Son Dakika
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