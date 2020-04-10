İhtiyaç sahiplerinin paraları evlerinde ödendi - Son Dakika

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İhtiyaç sahiplerinin paraları evlerinde ödendi
6 saat önce
Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen biner lira, vatandaşların evleri ziyaret edilerek teslim edildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen biner lira, vatandaşların evleri ziyaret edilerek teslim edildi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderilen biner liralık ödemeler yetkililer tarafından yapılıyor. Gördes'te, Sosyal Yardımlaşma Vakfından sürekli yardım alan dul, engelli ve ihtiyaç sahibi olan 64 mahalledeki 965 aileye tek tek ulaşılarak biner liralık yardımlar dağıtıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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