İhtiyaç sahiplerinin parasına göz diktiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İhtiyaç sahiplerinin parasına göz diktiler - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerinin parasına göz diktiler

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşın kaymakama yardımların 5 aydır yapılmadığını bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonucu biri stajyer 2 kişi gözaltına alındı.

İhtiyaç sahiplerinin parasına göz diktiler, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşın kaymakama yardımların 5 aydır yapılmadığını bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonucu biri stajyer 2 kişi gözaltına alındı. Paraları zimmetine geçirdiğini itiraf eden stajyer tutuklanırken, memur kadın ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımların bir kısmının 5 aydır yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan 1'i stajyer 2 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerden G.H.'nin (23) ifadesinde ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarının şifrelerini değiştirerek hesaplara yatan paraları çektiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen stajyer G.H. adlı kız tutuklanırken, diğer kadın memur serbest bırakıldı.


Kaymakamlık açıklama yaptı


Yaşanan olayla ilgili Turgutlu Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Turgutlu Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardan bazılarının başkaca kişi veya kişiler tarafından bankadan çekildiği bilgisine ulaşılmış, yapılan araştırmalar neticesinde daha önceki yıllarda Turgutlu SYD Vakfı Müdürlüğünde stajyer öğrencilik yapmış bir şüpheli tarafından anlaşmalı bankaya ait sosyal destek kartlarından çekilmiş olduğu polis tarafından tespit edilmiştir. Olay Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olup, bu kapsamda şüpheli (kamu personeli olmayan) şahıs tutuklanmış durumdadır. Adli mercilerce yürütülen soruşturma devam etmektedir. Konu, mağdur olan bir vatandaşın ilçe kaymakamına gelerek kendisine çıkan paranın başkalarınca çekildiğini beyan etmesi üzerine ilçe kaymakamının konuyu Vakıf Müdürlüğünden temin ettiği bilgi-belgelerle vatandaşı polis karakoluna göndermesi sonrasında, polis tarafından yapılan titiz araştırma sonucu banka güvenlik kameralarının incelenmesi suretiyle ortaya çıkarılmıştır. Şu ana kadar Kaymakamlığımız tarafından bu hususta mağdur olduğu tespit edilen üç vatandaşımıza gerekli yardımların yapılması ve benzeri usulsüzlüklerin önlenmesi noktasında gerekli idari tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul kartına yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu Konya komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhtiyaç sahiplerinin parasına göz diktiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]