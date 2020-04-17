İhtiyaç sahiplerinin yardımına bisikletiyle gidiyor - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli imam hatip, vatandaşların taleplerini bisikletiyle karşılıyor.

Atatürk Mahallesi Bilali Habeşi Mescidinde görevli imam hatip Hasan Özcan (39) Vefa Destek Grubundan kendisine iletilen talepleri bisikletiyle temin ediyor.

12 yıllık imam hatip olan Özcan marketten satın aldığı malzemeleri bisikletinin önüne monte ettiği sepete koyuyor.

Özcan vatandaşların talebini karşılarken ulaşım aracı olarak bisikletini kullanıyor.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müftülüğün kendisine araç tahsis ettiğini ancak bu görevi bisikleti ile yerine getirmeyi tercih ettiğini belirtti.

"Bisikletle bu işi yapmak belki biraz zor ama insanların isteklerini yerine getirdiğimde yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, onların hayır dualarını almak bütün yorgunluğumuzu gideriyor." diyen Özcan, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.