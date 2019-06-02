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İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu oldular

48 dakika önce

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu oldu.

İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu oldular, System.String[]
Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu oldu.

Daha önce de ihtiyaç sahibi insanlara yapılan yardımlar ile köprü vazifesi gören ve hayırsever vatandaşların dikkatlerini de üzerine toplayan, İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, Hastane Mahallesi'nde ikamet eden ve koltuk değnekleri ile yaşama tutunan ihtiyaç sahibi vatandaşa fonksiyonlu akülü engelli aracını teslim etti. Verilen adrese İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş birlikte bizzat giderek ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim etti.

Yardımların devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, "Belediye olarak başlattığımız çalışma ile ilçemizde hayırsever vatandaşlardan aldığımız araçları ihtiyaç sahiplerini belirleyip her birine karşılıksız akülü arabalarını teslim edeceğiz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman engeli nedeniyle yürüyemeyen vatandaşlarımızın bir nebze olsun sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu.

Çok anlamlı bir yardım yaptıklarını belirten İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Hayırseverimizin bağışı olan akülü aracı ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğu ve sevinci var yüreğimizde. Ancak çeşitli nedenlerle hayatına engelli olarak devam etmek durumda kalan arkadaşlarımızın bu araç ve gereçlerle günlük yaşamlarının daha kolaylaşacağına inanıyorum. Bu araçların temini ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan yardım karşısında duygulanan ihtiyaç sahibi ise, "Beni tekrar hayata bağladığınız için Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
İlkadım Belediyesi, İlkadım, Yaşam
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