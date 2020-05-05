Son Dakika › Güncel › İhtiyaç sahiplerinin yemeği evlerine götürülüyor - Son Dakika
İhtiyaç sahiplerinin yemeği evlerine götürülüyor
6 saat önce
Sivas(İHA) Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek göndererek iftarlık ikramında bulunuyor.
Sivas(İHA) Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek göndererek iftarlık ikramında bulunuyor.
Sivas Belediyesi korona virüs ile mücadelede örnek çalışmalara imza atıyor. Ramazan ayında iftar öncesi mahalle muhtarlarıyla yapılan ortak çalışmalar neticesinde günü birlik çalışan ve bu süreçte işlerine gidemeyen işçiler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan Sivas'ta belediye ekipleri evlere sıcak yemek götürerek iftarlık ikramında bulunuyor. Hayat Ağacı ve Gıda Bankasının yapmış olduğu yardımların yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle muhtarıyla yaptığı istişareyle Sivas genelinde 100'ün üzerinde aileye 350 adet iftar yemeği ikram etti. Mahalle muhtarlarıyla birlikte İftar saatinden önce 22 ekiple yapılan dağıtım kısa sürede tamamlandı. Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan "Bu güzel çalışmadan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl iftar çadırı kuramadıkları için mağdur olan vatandaşlarımızın iftarlıkları evlere gönderiliyor. Mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum." dedi. Korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığına dikkat çeken Kılavuz Mahalle Muhtarı Ebuzer Akpolat ise "Gösterdiği bu ince davranışından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Bu zorlu günlerde çalışamayan mahalle sakinlerimiz var onlara destek olmak dualarını almak önemli… Başkanımızın o güzel gönlü var olsun." dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım