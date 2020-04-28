Samsun'da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği, yardım yapmak isteyenlerin de raflarını doldurabileceği "askıda market ürünleri" uygulaması hayata geçirildi.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atakum Gençlik Merkezince hayata geçirilen proje kapsamında gençlik merkezinin giriş katında market oluşturuldu.

Markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapabilirken, yardım yapmak isteyenler de raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek projeye katkıda bulunuyor.

Markette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyulması, maske ve eldiven kullanılması gibi tedbirlere de özen gösteriliyor.

Markette bir kitap reyonu da bulunuyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğuna işaret etti.

Samsun'da 5 bine yakın yabancı uyruklu öğrenci de yaşadığını belirten Kasapoğlu, Atakum Geçlik Merkezi Müdürü Salih Sever'in öğrencilerin rencide olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir market açma fikrini değerlendirdiklerini söyledi.

Atakum Gençlik Merkezinin Türkiye'ye örnek oluşturacak bir projeye imza attığını vurgulayan Kasapoğlu, "İl genelindeki gençlik merkezlerimizin de katkılarıyla ramazan ayına uygun bir market oluşturmak istedik. Osmanlı kültüründen kalma 'askıda ekmek' gibi 'askıda market ürünleri' yaptık." dedi.

Kitap bağışında bulunmak isteyenlerin de getirebileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızdan kurduğumuz marketi gelip görmelerini istiyoruz. Gelirken de elleri boş gelmesinler. Çünkü getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibi bir kişinin evine gideceğini bilsinler. Gönüllü gençlerimiz vasıtasıyla Vefa Sosyal Destek gruplarıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere de marketlerdeki ürünlerden götürerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezlerinin hayatın her kademesinde olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bu proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlüne, ruhuna dokunmak ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganına destek anlamında gençlik merkezimizdeki gençlerin bu güzel projesine yürekten teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın destek vermesi için çağrı yapıyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da çekinmeden buradan ihtiyaçlarını alabilir." diye konuştu.