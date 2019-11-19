İhtiyaç sahiplerinin yüzü evde bakım hizmetleri ile güldü

Giresun Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri birimi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı ile hayata geçirilen Evde Bakım Hizmetleri uygulamasında ilk çalışmalar başladı.

İlk kez hayata geçirilen uygulama kapsamında oluşturulan birim, özelikle bulunmuş olduğu durum itibariyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan veya maddi imkanı yeterli olmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli olan vatandaşların taleplerini yerine getirip genel ihtiyaçlarını gideriyor.

Bu kapsamda ilk etapta kent genelinde belirlenen evlerin temizliği ile vatandaşların kuaförlük gibi kişisel bakımları yapıldı.

Evde Bakım Hizmeti ihtiyacı duyan vatandaşlar kendileri veya yakınları için Giresun Belediyesi Beyaz Masa Bürosu'na başvurmaları halinde gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapıldıktan sonra bu imkanlardan yıl boyunca yararlanabilecek.