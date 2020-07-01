İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as - Son Dakika

İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as

Samsun'da kurucu müdürü olduğu özel bir kreşin sokağa bakan duvarına askılık yerleştirerek başlattığı 'askıda kıyafet' uygulaması yüzlerce kişiye ulaştı.

Samsun'da kurucu müdürü olduğu özel bir kreşin sokağa bakan duvarına askılık yerleştirerek başlattığı 'askıda kıyafet' uygulaması yüzlerce kişiye ulaştı. Çevredekilerin ve kreşe çocuğunu getiren velilerin de katılması ile vatandaşlar arasında iyilik köprüsü oluştu.

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"İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as" sloganıyla yola çıkan ve 2 çocuk annesi olan Tülay Duran Bayrak, insanların kullanmadığı, istemediği ya da artık hoşumuza gitmeyen kıyafetlerinin ihtiyacı olan kişilere ulaştırılması için bir alan oluşturdu. Kreşin duvarında yağmura karşı koruma sağlayan bir alan belirleyen Bayrak, ilk kıyafetleri de kendi astı. 10 ay önce başlayan proje veliler ve çevredekilerin de desteğiyle büyüdü ve yüzlerce kişiye ulaştı. Askılıkta çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden çanta ve şapka gibi aksesuarlara kadar çeşitli eşyalar yer almaya başladı. Örnek teşkil eden bu uygulama insanlar tarafından takdir topladı.


Proje ile neler amaçladığını anlatan Tülay Duran Bayrak, "İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as projesiyle gerçekleştirmek istediğimiz ilk ve en önemli nokta gerçekten ihtiyacı olan kişiler için bu alanın uğrak bir yer olmasıdır. Evlerimizde ya da iş yerlerimizde kullanmadığımız, istemediğimiz ya da hoşumuza gitmeyen birçok eşya ya da giysi bulunmakta. Özellikle çabuk büyüyen çocuklarımızın kıyafetleri eskimeden giyilemez hale geliyor. Bu durumda da 'Kime versek?' diye düşünüyoruz. Bu alanı oluştururken isteğimiz ihtiyacı olan ya da eşyasını vermek isteyen kişileri bulmak değil onların bu alanı keşfetmesi ve hiç tereddüt etmeden bu alanı kullanmasıdır" dedi.


Bayrak, "Öncelikle çalışanlarımızın ve velilerimizin sonra da esnaf çevremizin desteğiyle amacına ulaşmış ve şehrimizin farklı mahallelerinden bu alana hemen hemen her gün eşyalar bırakılmaktadır. Umarız ki manevi anlamdaki bu duyarlılıkların farklı şekillerini her daim görürüz. Bizler birbirimizi düşünürsek, yaşadığımız hayatın anlamı daha da değerlenir. Yetiştirdiğimiz çocuklarımıza da örnek teşkil ederiz. Unutmayalım ki bir gün, bir sen daha büyüyecek" diye konuştu. - SAMSUN

Tülay Duran, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as - Son Dakika

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