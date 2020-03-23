İhtiyaçlar, 112, 155, 156 numaralara bildirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtiyaçlar, 112, 155, 156 numaralara bildirilecek - Son Dakika

İhtiyaçlar, 112, 155, 156 numaralara bildirilecek

6 saat önce

Korona virüs önlemleri için dışarıya çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları için 112, 155 ve 156 numaraları aramaları istendi.

İhtiyaçlar, 112, 155, 156 numaralara bildirilecek, System.String[]

Korona virüs önlemleri için dışarıya çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları için 112, 155 ve 156 numaraları aramaları istendi.


Malatya Valisi Aydın Baruş, 112, 155, 156 Komuta Kontrol Merkezlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


65 ve üzeri yaşlardakiler ile konik rahatsızlıkları olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının yasaklanmasına istinaden yayımlanan 21 Mart 2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu 2020/08 sayılı kararı ile ilgili Vali Aydın Baruş, 112, 155, 156 Komuta Kontrol Merkezlerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce'den Komuta Kontrol Merkezlerine yapılan ihbarlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, ihtiyaç olması halinde ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşların, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanacağını belirtti. Vali Baruş, bu vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirebileceklerini söyledi. - MALATYA

Malatya Valisi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:34 Kaynak: İHA

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