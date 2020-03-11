İhtiyaçlar anında karşılanıyor - Son Dakika

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İhtiyaçlar anında karşılanıyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Aydınpınar Caddesi üzerinde vatandaşların ilçe ve köy araçlarını daha rahat bir ortamda beklemeleri için vatandaşların isteği doğrultusunda durak alanı ve Zabıta Noktası oluşturuldu.


Düzce Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmalarını yönlendirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde Düzcelilerin talep ve istekleri doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya özen gösteren ekipler, Aydınpınar Caddesi üzerinde yolcu indirip bindirilen noktada karışıklığı ve düzensizliği gidermek üzere durak montajı yaptı. Aynı noktadaki yolcu sirkülasyonunun düzenli şekilde sağlanması ve ortamın asayişinin sağlanması amacıyla durakların yanına Zabıta Noktası da konuldu. Ulaştırma Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan çalışmaların vatandaşların istek, görüş ve önerileri kapsamında devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Aydınpınar Caddesi, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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