İhtiyaçları Vefa karşılıyor - Son Dakika

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evinde bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla da karşılanıyor.



Sarıcakaya İlçesinde sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evinde bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacı, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye ekiplerinin ortaklaşa oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıklamıştı. Bu kapsamda, Sarıcakaya Kaymakamlığı ve Belediyesince ortak yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıktı. Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe sakinlerinden gelen talep üzerine, belirtilen adrese giderek vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. 24 saat boyunca görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Güvenlik güçleri ise ilçe genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarıda bulunurken, ilçeye giriş-çıkışlarında denetimler yaptı. - ESKİŞEHİR