İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor - Son Dakika

İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor

13.12.2020 14:15
İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Duman, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için huzurevine yerleşmek istiyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Duman, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için huzurevine yerleşmek istiyor.

Safranbolu ilçesi Hüseyin Çelebi Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Mustafa Duman (76) eşi vefat ettikten sonra tek başına kaldı. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için iki ay önce bir oğlunun yanına giden yaşlı adam, torunları kendisini istemediği için geri dönmek zorunda kaldı. Komşularının yardımıyla bazı ihtiyaçlarını karşılayan yaşlı adam, bir an önce huzurevine yerleşmek istiyor.

"Düşse kalsa kimsenin haberi olmayacak"

Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olan komşusu Mehmet Demir, ellerinden geleni yaptığını fakat yeterli olmadığını belirterek, "Mustafa amca komşumuzdur. Göründüğü gibi bakıma muhtaç. Sobası, yemeği ve her türlü ihtiyaçlarına muhtaç durumda. Kendi başına hiçbir şey yapamıyor. Biz de burada mahalleden komşuları olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. Yani herkesin kendine göre işi gücü var. Elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli gelmiyor. Mustafa amcanın ya bakımevine ya da başka bir yere yerleştirilmesi lazım. Yardıma muhtaç bir adam. Düşse kalsa kimsenin haberi olmayacak. Geçen polislerle geldik buraya, ses alamadık ve merdiven dayadık cama öyle girdik. İçeri girdiğimizde soba yanmıyordu, evin içi buz gibiydi. Uyuyor vaziyetteydi" dedi.

Çocuklarının arandığını ve olumlu cevap alamadıklarını dile getiren Demir, "İstanbul'da varmış bir oğlu. O arandı. Maaş kartı da ondaymış herhalde. ya babana bak ya da kartı gönder, burada babana baktıralım dedik. Hiçbir cevap yok. Mahalleli elinden geleni yapıyor. Muhtar bazı yerlere başvuru yaptığını ve sıra olduğunu iletti. Belediyeden, aşevinden gün aşırı yemek geliyor. Biz getiriyoruz. Nereye kadar bakarız, ne kadar bakarız bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu durumu yetkililerin duymasını, görmesini istiyoruz"

Mustafa Duman'ın da bakımevine yerleşmek istediğini söylediğini ve mahalleli olarak ancak o zaman huzurlu olacaklarını ifade eden Selim Demir ise, "Biz mahalleli olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yürümekte zorlanıyor. Tuvalet ihtiyacını olduğu yerde kıyafetine yapıyor. Bu durumu yetkililerin duymasını, görmesini istiyorum. Bu amcamızın bakımevine yerleştirilmesini istiyoruz. Çoluğu çocuğu ilgilenmiyor. Biz de mahalleliler insani olarak bu durumdan rahatsız oluyoruz" dedi. - KARABÜK

İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor
İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor
İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor
İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor

Mustafa Duman, Safranbolu, Karabük, Çelebi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor - Son Dakika


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