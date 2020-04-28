İhtiyaçlı ailelere 5 bin yardım kolisi ile 320 kilogram kıyma yardımı - Son Dakika

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İhtiyaçlı ailelere 5 bin yardım kolisi ile 320 kilogram kıyma yardımı
7 saat önce
Cide Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet erzak kolisi ile 320 kilogram kıyma yardımında bulundu.
Cide Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet erzak kolisi ile 320 kilogram kıyma yardımında bulundu.
Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı organizasyonunda dağıtımını Kemerli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin üstelendiği yardım kolisi ve kıyma dağıtımı başladı. Cide'nin 64 köyüne giden ekipler, tespit edilen ailelere 500 adet içinde çeşitli erzakların olduğu koli ve 320 kilogram kıyma dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımlar hakkında bilgi veren Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 21 Mart'ta 65 yaş ve üstü gruba sokağa çıkış kısıtlaması geldiği zaman bin kolilik yardım kolisi planlaması yapmıştık. Daha sonra Cide'nin önde gelen insanları ve iş adamlarımızın desteğiyle bu rakam 7-8 bin miktarına kadar yükseldi. Sürecin sonuna doğru 10 bin koliye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şuana kadar 5 bin koliyi 4 bin 500 haneye ulaştırdık. Her gün yaklaşık 500 koli dağıtımı yapıyoruz. Bu 500 koliden daha önce giden ailelere de gidecek. Ayrıca 320 kilogramda kıyma dağıtacağız. Bunu da 44 haneye ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Bu süreçte 700 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubuyla çalışmaya devam ediyoruz. Sahada muhtarlarımız, imamlarımız, gönüllülerimiz ve dernek üyelerimizle diyebilirim ki Cide'de herkes sahaya inmiş durumda. Allah'a şükürler olsun inşallah bu süreci sonuna kadarda böyle devam ettireceğiz" dedi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:43 Kaynak: İHA
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