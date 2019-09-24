İhtiyaçlı öğrencilere saç bakımı yaptılar

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Kadın Kolları, "Eller Saça Dokunsun Çocuklar Mutlu Olsun" sloganı ile sosyal sorumluluk projesi başlattı.

ANADER ile Trabzon Berberler ve Kuaförler Odası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında Pazarkapı Mahallesi'ndeki Kanuni İlkokulunda öğrencilerin saçları kesilerek, bakımları yapıldı.

Çoğunluğu Afganlı çocukların eğitim gördüğü okulda, 8 berber ve 1 kadın kuaförünün gönüllü katıldığı projeden, 50 öğrenci faydalandı.

ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir, ANADER olarak eğitim çalışmalarının bir ayağını da dezavatajlı okullarda yürüttüklerini söyledi.

Çocukların iç dünyalarına dokunmak ve kalıcı izler bırakmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Demir, "Bu anlamda en büyük destekçimiz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı oldu. Projemiz kapsamında ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Onların mutluluğu bu projenin ne kadar isabetli olduğunun göstergesidir. Bu projemiz ilerleyen tarihlerde diğer dezavatajlı okullarda da uygulanacaktır." dedi.

Programa, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hayri Köksal'ın yanı sıra Kanuni İlkokulu Müdürü İsmail Odabaş da katıldı.