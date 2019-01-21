Son Dakika Haberleri: İhtiyar Adam ve Silah Filmi

İhtiyar Adam ve Silah Filmi

1 saat önce

İhtiyar Adam ve Silah filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İhtiyar Adam ve Silah filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Forrest Tucker yaşlı bir adamdır ancak hayatını dolu dolu yaşamadığını söyleyebilecek hiç kimse yoktur. Kendinden emin ve güçlü görünen bu yaşlı adam hayatı boyunca toplamda 18 kere hapisten kaçmayı başarmıştır. Forrest Tucker'ın son hamlesi ise 70 yaşında bir kez daha San Quentin Hapishanesi'nden firar etmek olacaktır. Ancak polisler başta olmak üzere duyan herkesi şoke eden bu olay Forrest'ın son sürprizi değildir. Hapisten kaçan yaşlı adam, ardından eşi benzeri görülmemiş bir banka soygunu zincirine imza atar. Forrest'ın ardından kovalamaca başlamıştır. Forrest'ın izinden gidenler arasında, Forrest'ı yakalamaya kararlı ancak bir o kadar da onun zekasına hayran kalan polis dedektifi John Hunt ve seçtiği mesleğe rağmen onu sevmekten vazgeçmemiş olan Jewel adlı kadın vardır.

David Grann’ın 2003 yılında The New Yorker dergisinde yayınlandığı bir makaleden uyarlanan film, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrollerini usta oyuncu Robert Rerford ve Oscar ödüllü Casey Affleck'in üstlendiği biyografik aksiyon-dram filminde Sissy Spacek, Danny Glover, Tika Sumpter, Tom Waits ve Gene Johns da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunu ve senaryosunu ise 'Hayalet Hikayesi' filmine imza atan David Lowery üstleniyor.


Yönetmen: David Lowery
Senaryo: David Lowery , David Grann
Oyuncular: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Ari Elizabeth Johnson, Teagan Johnson, Gene Jones , John David Washington, Barlow Jacobs, Augustine Frizzell , Jennifer Joplin, Lisa De Roberts, Carter Bratton, Mike Dennis, Tomas Deckaj, Isiah Whitlock Jr., Patrick Newall, Daniel Britt, Leah Roberts, Elisabeth Moss, Alphaeus Green Jr., Kevin McClatchy, Keith Carradine, Todd Covert, Kenneisha Thompson, Robert Longstreet, John Wayne Hunt, Clara Harris, Jordan Trovillion
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Old Man & The Gun
Yapımcı Firma: Endgame Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 05.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Sissy Spacek, Sinema
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