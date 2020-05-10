İhtiyar delikanlılar: "Bugün bizim bayramımız"

Nevşehir'de yaşlılar, günü spor yaparak geçirdi

İhtiyar delikanlılar soluğu parklarda aldı

NEVŞEHİR - 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Nevşehir'de parka akın ederken ihtiyar delikanlılar sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sokağa kısıtlama uygulaması 24 büyükşehirde beşinci haftada da devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Nevşehir'de mahallelerde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar, spor yapıp temiz ve güneşli havanın yanı sıra çocuklar gibi eğlenmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

66 yaşındaki Zabit Işık yaptığı açıklamada bugün yaşlıların bayramı olduğunu söyledi. Işık, " Bugün ilk kez dışarı çıktım. Bugün günüm çok şahane geçti. Keşke her günüm böyle geçti. Bugün bizim bayramımız" dedi.

65 yaşındaki Müfit Çıkrıkçı'da yaptığı açıklamada, " Yani bugün hava çok güzel. Devlet de bizim için bugün müsaade ettik. Arkadaşlarla dolaşarak temiz hava aldık. Bunun için de parkta arkadaşlarımız ile spor yapmanın keyfini yaşadık" diye konuştu.

77 yaşındaki Atilla Sayılan ise açıklamasında, " Aşağı yukarı 45 gündür evdeyiz. Evde monoton bir hayat ile kilo aldık. Bu mahalleye geleli bir yıl oldu. Hem mahalleyi gezdik hem de spor yapalım istedik. Evde dura dura hamlaştık. Bugünlük bu kadar yeter" şeklinde konuştu.