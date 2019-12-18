İHÜ, "2019 Fuat Sezgin Yılı"dolayısıyla sempozyum gerçekleştirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHÜ, '2019 Fuat Sezgin Yılı'dolayısıyla sempozyum gerçekleştirecek - Son Dakika

İHÜ, "2019 Fuat Sezgin Yılı"dolayısıyla sempozyum gerçekleştirecek

6 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 20-21 Aralık tarihlerinde Başakşehir Yerleşkesi'nde "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.

İHÜ,

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 20-21 Aralık tarihlerinde Başakşehir Yerleşkesi'nde "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İbn Haldun Üniversitesi, merhum bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak ve bilimsel mirasına ev sahipliği yapmak amacıyla 20-21 Aralık tarihlerinde Başakşehir Yerleşkesi'nde "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" başlıklı bir sempozyum yapacak.

İslam medeniyetinin bilimsel mirasının ortaya çıkarılmasına sağladığı büyük katkılarıyla dünya çapında bir bilim insanı olan Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmişti.

İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu da bu kapsamda, merhum Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaların etkisiyle daha çok gün yüzüne çıkan İslam medeniyetinin sosyal ve beşeri bilimlere yaptığı kıymetli katkılara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Sempozyuma alanlarında birbirinden değerli araştırmacı ve konuşmacılar katılıyor.

Sempozyumda, Bilimler Tasnifi Tarihi, Edebiyat Tarihi, Dilbilim Tarihi, Tarih Tarihi, Coğrafya Tarihi, Psikoloji Tarihi, Felsefe Tarihi, İşletme Tarihi, Ekonomi Tarihi, Siyaset Tarihi, İslami İlimler Tarihi, Dinler Tarihi Tarihi, Medeniyet Araştırmaları Tarihi, Eğitim Bilimleri Tarihi, Sanat Tarihi, Sosyoloji Tarihi, Mantık Tarihi, İletişim Tarihi gibi konu başlıkları ele alınacak.

Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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