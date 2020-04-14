İHÜ'de lisansüstü ve doktora programlarına başvurular başladı - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) 2020-2021 güz dönemi için lisansüstü ve doktor programları başvuruları alınmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İHÜ, 2020-2021 lisansüstü eğitim ikinci dönem başvurularını kabul etmeye başldı.

Eğitim dillerinin Türkçe, Arapça ve İngilizce olduğu İHÜ'de Temel İslam Bilimleri Doktora, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans program başvuruları 5 Temmuz'a kadar sürecek. Diğer lisansüstü bölümlerin başvuru tarihi ise 15 Haziran'da sona erecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, kampüslerde eğitime ara verilmesi kararının ardından, İHÜ'de online eğitimler kesintisiz bir şekilde sürüyor. İHÜ, uzaktan öğretime en hızlı uyum sağlayan ve altyapısını buna hazır hale getiren yükseköğretim kurumlarının başında geliyor.

İHÜ yüksek lisans ve doktora programları

Güz döneminde kapılarını açacak İHÜ Doktora Programları arasında; İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Klinik Psikoloji (Türkçe), Medeniyet Araştırmaları (Türkçe), Özel Hukuk (Türkçe), Tarih (İngilizce), Temel İslam Bilimleri (yüzde 30 İngilizce) bulunuyor.

İHÜ tezli yüksek lisans programları ise şu şekilde:

"Din Bilimleri (yüzde 30 İngilizce), Eğitim Kurumları İşletmeciliği (Türkçe), Felsefe (İngilizce), Finansal Ekonomi (İngilizce), Hava Taşımacılığı (İngilizce), İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), İşletme (Türkçe), Klinik Psikoloji (Türkçe), Medeniyet Araştırmaları (Türkçe), Radyo, Televizyon ve Sinema (yüzde 30 İngilizce), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (yüzde 30 İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Sosyoloji (İngilizce), Temel İslam Bilimleri (yüzde 30 İngilizce), Türkiye Çalışmaları (İngilizce), Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk (Türkçe), Özel Hukuk (Türkçe)."