İHÜ'den akademik kariyer öncesinde ücretsiz hazırlık okulu - Son Dakika
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İHÜ'den akademik kariyer öncesinde ücretsiz hazırlık okulu

6 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından tarihi gerçekleştirilecek "Akademik Kariyer Hazırlık Okulu"nda 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve mezunlar, lisansüstü eğitime dair her türlü soruya cevap bulabilecek.

İHÜ'den akademik kariyer öncesinde ücretsiz hazırlık okulu, System.String[]

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından tarihi gerçekleştirilecek "Akademik Kariyer Hazırlık Okulu"nda 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve mezunlar, lisansüstü eğitime dair her türlü soruya cevap bulabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik kariyer planlarını daha bilinçli bir şekilde yapmaları için 8 Şubat 2020'de kapılarını açmaya hazırlanan İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu için son başvuru tarihi 31 Ocak.

Akademik Kariyer Hazırlık Okulu'na, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile henüz lisansüstü başvurusu yapmamış mezunlar ücretsiz olarak başvurabiliyor. Bu kapsamda lisansüstü adayları, 4 hafta boyunca cumartesi günleri saygın bir akademik kadronun gözetiminde yürütülecek zengin içerikli sosyal bilimler atölyelerine katılma imkanına sahip olacak.

İleri düzey İngilizce eğitimlerinin de verileceği İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu katılımcıları, ayrıca Türkiye'de ve dünyada lisansüstü eğitime dair her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir rehberlik hizmetinden yararlanacak.

Hazırlık okulunda, yurt dışı yüksek lisans ve doktora başvuru süreçlerinden akademik okuma ve yazma becerileri kazanmaya, yabancı dil sınavlarında başarıyı yakalamanın püf noktalarından araştırma önerisi hazırlamaya, lisansüstü eğitime dair birçok konuda, alanında uzman isimler bilgi, görgü ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Tarihi Süleymaniye Külliyesi medreselerinde gerçekleştirilecek hazırlık okuluna lisansüstü eğitimi almayı düşünen, felsefe, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, özel hukuk, sosyoloji, eğitim kurumları işletmeciliği, işletme, radyo televizyon ve sinema gibi bölümlere ilgi duyan öğrenciler ve mezunlar kabul edilecek.

İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu başvuruları, www.ihu.edu.tr/akademik-kariyer-hazirlik-okulu-basvuru-formu adresinden kabul ediliyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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