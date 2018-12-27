İHÜ'den Farklı Kültürleri Kaynaştırma Seferberliği

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, Karaköy Güllüoğlu üretim tesislerini ziyaret etti.

İbn Haldun Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Bonding Ocassions" etkinlikleri kapsamında, 15 kişilik öğrenci grubu, Türk yemek kültürünün vazgeçilmez tatlarından baklavanın inceliklerini ustasından öğrendi. Yaklaşık 200 yıldır lezzetli baklavaları ile tanınan Güllü ailesinin 5. kuşak temsilcisi ve Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olan Nadir Güllü, baklavanın tarihini ve kültürel arka planını öğrencilere anlattı. Çoğu uluslararası öğrencilerden oluşan öğrenci grubu, baklava hamuru açmaktan şerbetlemeye kadar baklavanın nasıl yapıldığını görerek ve deneyerek tecrübe etti.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIDILAR

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ambreen Sultan, "Bugün İstanbul'da, Türk kültürünü tanımak adına harika bir gün geçirdik, güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi.

Uluslararası öğrencileri Türk kültürüne aşina hale getirmeyi amaçlayan ziyarette öğrenciler, baklavanın tarihini öğrenme, baklavanın üretim sürecini görme ve ürettikleri ürünü tatma şansı yakaladılar.

"BONDİNG OCASSİONS" FARKLI KÜLTÜRLERİ KAYNAŞTIRIYOR

Türkiye'nin en yüksek uluslararası öğrenci oranına sahip üniversitesi olan İHÜ'de eğitimlerini sürdüren öğrencilerin; farklı kültürlerin kaynaşması ve birbiriyle etkileşim halinde olabilmesi amacıyla, İHÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Bonding Ocassions" etkinliğinde farklı deneyimler yaşıyor. Bu kapsamda baklavadan Türk kahvesine, ebru sanatından çömlekçiliğe Türk kültürüyle alakalı unsurlara yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bununla beraber öğrencilerden ve akademisyenlerden gelecek tavsiyeler değerlendirilerek farklı kültürlere yönelik etkinlikler planlanıyor.