İHÜ Mezunu Stratejistler Bölgenin Geleceğine Yön Verecek

Strateji Alt Dalı ile güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) toplum ve siyaset ekseninde her geçen gün ağırlık kazanan strateji alanında da uzman araştırmacılar yetiştirmek için harekete geçiyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler altında açılacak olan Strateji Alt Dalı'nda, farklı mesleki disiplinlerde gelecekte özgün fikirler üretecek gençlere eğitim verilecek. Nitelikli müfredatı ve güçlü akademisyen kadrosunun da desteğiyle başlatılacak olan lisansüstü alt dal programına, Türk öğrencilerin yanı sıra ağırlıklı olarak yakın coğrafyadan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli öğrencilerden başvurular kabul edilecek.

Büyük ölçüde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü müfredatı çerçevesinde şekillenecek programın sonunda; güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar mezun edilecek. Toplamda 8 ders, 1 seminer dersinden oluşacak programda 4 zorunlu dersin yanı sıra, program katılımcıları İşletme, İktisat ve Tarih gibi bölümlerden dersler de alabilecek.

'Küresel rekabette doğru stratejiler belirleyici olacak'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerde sahip oldukları uzmanlaşmanın bir gereği olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü altında açılacak olan "Strateji Alt Dalı"na büyük bir önem verdiklerini söyledi: "Dünyada rekabet ortamının mahalli değil küresel koşullarda belirlendiği bir çağda yaşıyoruz. Eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden tasarlanmalı. Tam da bu noktada stratejik yönetim ve planlamanın önemi karşımıza çıkıyor. Bizler İbn Haldun Üniversitesi'nde mezunlarımıza kendi çalışma sahalarında stratejik düşünebilme yeteneği kazandırabilmek istiyoruz. Yakın coğrafyamızın geleceğine strateji alanında iyi yetişmiş kadroların yön vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda İbn Haldun Üniversitesi'nde Strateji Alt Dalı'na da heyecanla yaklaşıyoruz. Öyle inanıyorum ki, bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimiz, farklı meslek sahalarında stratejik kararlara imza atacak donanıma sahip olacaklardır."

Çok dilli ve çok yönlü mezunlar yetiştiriliyor

'Açık Medeniyet' felsefesi ve yaklaşımıyla pek çok alanda akademik uzmanlık imkanı sunan İbn Haldun Üniversitesi'nde lisansüstü programlarda öğrenim gören adayların farklı dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade edebilme ve birincil kaynaklara daha kolay ulaşabilme becerilerini kazanması temel amaçlar arasında. Bu nedenle, İbn Haldun Üniversitesi tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekiyor. Ayrıca, öğrencilerin çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınıyor. İbn Haldun Üniversitesi; Türkiye Çalışmaları, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi spesifik alanlarda yüksek lisans yapmak isteyenlere erken kayıtta önemli avantajlar sunuyor. Kabul ve başarı durumlarına göre sunulan asistanlık ve farklı düzeylerde bursluluk imkanları da, İbn Haldun Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen adayları bekliyor.