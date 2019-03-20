Son Dakika Haberleri: İhü Stratejist Yetiştirmeye Hazırlanıyor

İhü Stratejist Yetiştirmeye Hazırlanıyor

48 dakika önce

İBN Haldun Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programlarına 'Strateji Alt Dalı' eklendi.

İhü Stratejist Yetiştirmeye Hazırlanıyor, System.String[]
İBN Haldun Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programlarına 'Strateji Alt Dalı' eklendi. Bu bölüm ile güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) toplum ve siyaset ekseninde her geçen gün ağırlık kazanan strateji alanında da uzman araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler altında açılacak olan Strateji Alt Dalı'nda, farklı mesleki disiplinlerde gelecekte özgün fikirler üretecek gençlere eğitim verilecek. Müfredatı ve akademisyen kadrosunun da desteğiyle başlatılacak olan lisansüstü alt dal programına, Türk öğrencilerin yanı sıra ağırlıklı olarak yakın coğrafyadan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli öğrencilerden başvurular kabul edilecek.

Büyük ölçüde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü müfredatı çerçevesinde şekillenecek programın sonunda; güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar mezun edilecek. Toplamda 8 ders, 1 seminer dersinden oluşacak programda 4 zorunlu dersin yanı sıra, program katılımcıları işletme, iktisat ve tarih gibi bölümlerden dersler de alabilecek.

"GENÇLERİ KÜRESEL REKABETE HAZIRLAMALIYIZ"

'Strateji Alt Dalı'na büyük bir önem verdiklerini ifade eden İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Dünyada rekabet ortamının mahalli değil küresel koşullarda belirlendiği bir çağda yaşıyoruz. Eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden tasarlanmalı. Tam da bu noktada stratejik yönetim ve planlamanın önemi karşımıza çıkıyor. Bizler İbn Haldun Üniversitesi'nde mezunlarımıza kendi çalışma sahalarında stratejik düşünebilme yeteneği kazandırabilmek istiyoruz. Yakın coğrafyamızın geleceğine strateji alanında iyi yetişmiş kadroların yön vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda İbn Haldun Üniversitesi'nde Strateji Alt Dalı'na da heyecanla yaklaşıyoruz. Öyle inanıyorum ki, bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimiz, farklı meslek sahalarında stratejik kararlara imza atacak donanıma sahip olacaklardır."

İbn Haldun Üniversitesi'nin Yüksek Lisans Programları hakkında daha fazla bilgi almak ve erken kayıt başvurusunda bulunmak için İHÜ'nün internet sitesinin ziyaret edilebileceği bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Ekonomi, Siyaset, Güncel
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