Son Dakika Haberleri: İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası'nda 36 Takım Üst Tura Çıktı

İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası'nda 36 Takım Üst Tura Çıktı

2 saat önce

İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası Türkiye Elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 56 münazara takımının katıldığı şampiyonada, 36 takım üst tura çıkmaya hak kazandı.

İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası'nda 36 Takım Üst Tura Çıktı, System.String[]

İbn Haldun Üniversitesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Türkiye Münazara Şampiyonası'nın Birinci Türkiye Ön Elemeleri, 22-23 Aralık 2018 tarihinde üniversitenin Başakşehir Kampüsünde yapıldı. Şampiyonaya; Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinden 56 münazara takımı katıldı. Yapılan eleme turunda 36 takım üst tura çıkmaya hak kazandı.

İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Düşünce Kulübü Başkanı Mukaddes Kutlu, "Bu turnuva Münazara ve Düşünce Kulübümüz için çok anlamlı bir deneyim. Amacımız Türkiye Münazara Şampiyonasına akademik bir perspektif katarak daha ileriye taşımak" dedi.

Büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştirdik

İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Düşünce Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Emirhan Sarı, "Kulüp olarak bir şeyler başardığımızı görüyor ve mutlu oluyoruz. Aynı zamanda yeni üyelerimizle büyük çaplı bir organizasyonda buluşmak çok anlamlı. Kusursuz, sorunsuz bir organizasyon oldu" dedi.

Türkiye Münazara Şampiyonası Jüri Heyeti Başkan Yardımcısı Beritan Zorkun Arık, İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonası'nın Türkiye'de en fazla okulun katıldığı ve ilin temsil edildiği turnuva olduğunu belirtti. İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonası Jüri Heyeti Başkanı Engin Arıkan ise "Gençler, çeşitli konularda centilmence münazara ettiler. Böylelikle çok daha bilgili, çok daha hoşgörülü çok daha açık fikirli hale geliyorlar. Öne sürdükleri düşünceleri gerekçelendirmeyi, karşı tarafın düşüncelerini anlamayı ve ona karşılık vermeyi öğreniyorlar" diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonası Jüri Heyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Özmısırcı ise liselerde münazara yaygınlaştıkça kalitenin yükseldiğini ve bu turnuvada bu gerçeği gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:07 Kaynak: Bültenler

Başakşehir, Aralık, Türkiye, Güncel
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