İhü ve Borsa İstanbul İş Birliğiyle 'Bıstlab' Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Borsa İstanbul, finans eğitimi alanında iş birliğine imza attı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Borsa İstanbul, finans eğitimi alanında iş birliğine imza attı. İbn Haldun Üniversitesi'nde Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.







İHÜ Bakırköy Taş Mektep'te düzenlenen BISTLAB açılış programına İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Şenol Duman, İHÜ Dekanları ve akademisyenleri katıldı.







İHÜ ile Borsa İstanbul arasında gerçekleşen iş birliği çerçevesinde; Borsa İstanbul tarafından İHÜ Bakırköy Taş Mektep'te seans salonu simülasyon laboratuvarı oluşturularak, yüksek lisans, doktora ve İHÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İHSEM) öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Finansal okur-yazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulacak. Borsa İstanbul verileri, İHÜ Bakırköy Taş Mektep'te oluşturulan BISTLAB'tan takip edilebilecek. Tüm donanımı Borsa İstanbul tarafından sağlanan BISTLAB'ta sermaye piyasalarına yönelik araştırmalar da yapılacak.







BISTLAB laboratuvarındaki eğitim sürecinde yazılım altyapısı olarak Borsa İstanbul tarafından geliştirilen BIST-S (BIST SIMULATION) modülü öğrencilerin ve eğitmenlerin kullanımına sunulacak. Borsa İstanbul uzmanları eğitim ve teknoloji desteği verecek.







"AMACIMIZ TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMAYA DÖKMEK"







Prof. Dr. Recep Şentürk, BISTLAB sayesinde öğrencilerin iş dünyasına tecrübeyle başlayacağını belirterek, "Laboratuvarımızda, borsa nasıl çalışıyor, borsada alım satım işlemleri nasıl yapılıyor bununla ilgili İşletme, İktisat ve Ekonomi Bölümü öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle kalmaması, burada bilfiil uygulama yapmaları. Çünkü biz üniversite olarak uygulamalı eğitim yaklaşımını benimsiyoruz. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda uygulama yaparak, borsa nasıl çalışıyor, hisse senedi nedir, alım satımlar nasıl oluyor, bunun arkasında ne gibi bir mantık var gibi soru işaretlerini uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar. İşletme ve Ekonomi Bölümü öğrencileri için son derece önemli bir kazanım olacak. Mezuniyetten sonra eğer iş dünyasına atılmak isterlerse bu tecrübeyle iş dünyasına girmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.



"HERKESE HİTAP EDECEK BİR LABORATUVAR"







"Biz BISTLAB'ı sadece finans işletme ağırlıklı değil, aynı zamanda sosyal bilim araştırma merkezi olarak da kullanmak istiyoruz" diyen Prof. Dr. Fuat Erdal da "Sadece üniversitemizin öğrencilerine değil bütün Türkiye'deki araştırmacılara hitap edecek bir araştırma yaz okulu başlatacağız. Burada araştırmacılar için istatistik dersinde bir taraftan ders verirken bir taraftan bu laboratuvarda bilgisayar uygulamalarını yapacağız. Makine öğrenme, yapay öğrenme ağlarının sosyal bilimlerde kullanılması gibi teorik derslerimizin yanı sıra Ar-Ge uygulamaları gibi kısımları laboratuvarda gerçekleştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu laboratuvarda ve yaz okulunda verilecek araştırma yöntemleri kurslarımızda sadece lisans öğrencileri değil araştırma yapmak isteyen herkese hitap edecek bir yaz okulu olacak" diye konuştu. - İstanbul

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