Son Dakika Haberleri: İhvan'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki

İhvan'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki

24 dakika önce

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın idam edilmesini kınadı.

İhvan'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki, System.String[]
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın idam edilmesini kınadı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları gerekçesiyle muhalif 9 gencin idam edilmesi kınanarak, "Masumların kanının dökülmesinden ve ülkenin içinde bulunduğu her alanda yaşanan kötü gidişattan Mısır makamları sorumludur." denildi.

Açıklamada ayrıca özgür vicdanlara sahip herkese idam edilen gençler için bu hafta cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulunuldu.

Mısır'da Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları bugün infaz edilmişti.


İhvan'ın en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi Üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında bulunuyor. Ahmed Taha'nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor.


Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

İdam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve bu sabah infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Tutukluların, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiği kaydedilen açıklamada, sanıkların hukuksuz yargılandığı ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Başsavcı, Mısır, Güncel
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