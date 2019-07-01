Son Dakika Haberleri: İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı

1 saat önce

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki muhalif güçlere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı birleşme çağrısında bulundu.

İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı, System.String[]
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki muhalif güçlere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı birleşme çağrısında bulundu.
İhvan Sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'daki muhalifler, safları birleştirmek için çaba sarf etmeye ve vatana sıkı sıkıya bağlılık göstermeye davet edildi.
"Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik suikast karşısında yer alan tüm ulusal güçlere saygılarımızı sunuyoruz." denilen açıklamada, Mursi'nin Mısır tarihinde seçilerek iş başına gelmiş ilk sivil cumhurbaşkanı olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili uluslararası inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.
Mursi'nin vefatı
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.
Demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4'ü sonuçlanmış, 2'sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:55 Kaynak: AA
Müslüman Kardeşler, Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanı, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt! Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]