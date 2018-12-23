Son Dakika Haberleri: İhvan Lideri Hakkındaki Müebbet Kararı Bozuldu

İhvan Lideri Hakkındaki Müebbet Kararı Bozuldu

2 saat önce

Mısır'da darbe karşıtlarının itirazlarını değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkındaki müebbet hapis cezasını 10 yıl ağırlaştırılmış hapse çevirdi.

İhvan Lideri Hakkındaki Müebbet Kararı Bozuldu, System.String[]
Mısır'da darbe karşıtlarının itirazlarını değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkındaki müebbet hapis cezasını 10 yıl ağırlaştırılmış hapse çevirdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, mahkeme, darbenin ardından 2013'te Beni Suveyf kentinde yaşanan olaylar nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen Bedii hakkındaki cezayı bozarak ağırlaştırılmış 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 37 sanık hakkındaki müebbet ve 15 yıl hapis cezalarını ise 3 yıla indirdi. Söz konusu kararların nihai olduğu kaydedildi.

Eylül 2017'de Beni Suveyf Ceza Mahkemesi, Bedii ve 15 darbe karşıtı hakkında müebbet, 77 kişi hakkında ise 15 yıl hapis cezası vermişti.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Mısır'ın 8 ayrı kentinde aleyhinde açılan 40'tan fazla davadan yargılanıyor.


Hakkında kesinleşmiş üç müebbet hapis cezası bulunan Bedii, iki ayrı davada idam cezasına çarptırıldı. İdam cezalarından birisi Temyiz Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Diğer idam kararı ise Temyiz Mahkemesi tarafından hala inceleniyor.

Mısır'da 2013'teki askeri darbeden bu yana farklı suçlamalardan ölüm cezasına çarptırılan 27 kişi idam edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:03 Kaynak: AA

Muhammed Bedii, Mısır, Güncel
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