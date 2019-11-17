Son Dakika Haberleri: İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti
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İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti

6 saat önce

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.

İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti, System.String[]

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.

İhvandan yapılan yazılı açıklamada, liderlerinden Mısır asıllı Sudan vatandaşı Helvacı'nın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Helvacı'nın naaşı, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.

Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesinden 1980'lerde mezun olan Helvacı, Sudan'da bir üniversitede din eğitimi alanında doktora yaptı.

Müslüman Kardeşler, İstanbul, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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